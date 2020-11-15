“الحلا” يعتزم رفع مذكرة أخرى لـ(السيادي).. ومقاضاة النائب العام

أكد رئيس نادي النيابة الموقوف مولانا محمد الحلا، عزمهم رفع مذكرة أخرى لمجلس السيادة، مشيراً إلى أن رفض المذكرة الأولى لم يكن رأي جميع أعضاء (السيادي). وأوضح الحلا لمصادر أن النيابة العامة ليست بخير وتعيش أزمات إدارية، وتشهد تدخلات سياسية في العمل المهني للنيابة، لافتاً إلى أن هناك دخلاء يديرون النيابة.
وقطع الحلا بحسب صحيفة السوداني، بأن الإيقاف من العمل، نتاج للأنظمة الديكتاتورية والفاشية، منوهاً إلى أن هذه الممارسات تأتي لإسكات صوتهم، وأنهم لن يسكتوا إذا كان من داخل المؤسسة أو خارجها. وأضاف: شرعنا في مقاضاة النائب العام ولا نستطيع الإفصاح عن تفاصيل إجراءات المقاضاة، مشيراً إلى عزمهم عقد موتمر صحفي هذا الأسبوع.
وقد تم ايقاف الحلا و5 وكلاء نيابات بدرجات مختلفة من قِبل النائب العام تاج السر الحبر نهاية الأسبوع الماضي، بسبب ارتكابهم ما وصفه السر بالمخالفات الجسيمة لقانون النيابة العامة في الفترة السابقة، وتوجيههم اتهامات للنائب العام ومكتبه التنفيذي والطعن في نزاهة زملائهم، وسيخضع وكلاء النيابة الـ6 للمحاسبة والتحقيق بواسطة لجنة ترفع توصياتها بدورها إلى النائب العام.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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