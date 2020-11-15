عبد الواحد يصل كمبالا للترتيب للسلام الشامل

وصل مساء أمس الأول الجمعة، رئيس حركة تحرير السودان، عبد الواحد محمد أحمد النور إلى العاصمة اليوغندية كمبالا، في إطار الترتيبات لإعلان مبادرة السلام الشامل بالسودان، التي وعدت الحركة بطرحها للرأي العام وكافة الجهات المعنية بالسودان والمحيطين الإقليمي والدولي.

وقال بيان صادر عن الناطق الرسمي لحركة وجيش تحرير السودان محمد عبد الرحمن الناير بحسب صحيفة السوداني، أن زيارة عبد الواحد لكمبالا تأتي في إطار الزيارة للقارة الأفريقية كخطوة أولى لإعلان مبادرة مؤتمر الحوار السوداني السوداني داخل الوطن، لمخاطبة جذور الأزمة الوطنية بمشاركة كافة المكونات السياسية والمدنية والشعبية والعسكرية بالسودان وباستثناء النظام البائد وواجهاته.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)