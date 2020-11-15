القراي: التصريحات الأخيرة دلالة على ما يتعرض له الوعي من تزييف

وصف مدير المركز القومي للمناهج د. عمر القراي في تعميم صحفي أمس، التصريحات التي تحدثت عن حذفه لمقرر المهدية من المنهج بالتصريحات الخاطئة، منوهاً إلى أن هذا يستوجب الوقوف عنده، وأضاف: لأن فيه دلالة كبيرة وخطيرة، على ما يتعرض له الوعي من تزييف في بلادنا.

وقطع القراي بحسب صحيفة السوداني، بأنه ليس من يضع المناهج، بل لجان مكونة من أساتذة جامعات، وأساتذة من الذين يدرسون المادة المعنية في المدارس الآن، وبعض الموجهين، وخبراء التعليم، مشدداً على أنهم الذين يألفون المناهج.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)