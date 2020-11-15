تصدر عن صحيفة أخبار الخليج 365 الإلكترونية صحيفة الصيحة: * حركات الكفاح المسلح بالخرطوم اليوم * جبريل لـ(الصيحة): أولوياتنا حل الضائقة المعيشية * وفاة وإصابة (36) شخصاً في حادث بالشرق * صحة الجزيرة توصي بالإغلاق التام بسبب (كورونا) * فشل وساطة (الحرية والتغيير) لإقناع الشيوعي بإلغاء الانسحاب صحيفة السوداني: * (السوداني) ترصد مأساة اللاجئين الإثيوبيين بالسودان * كارثة انسانية في المعسكرات ومرضى بالكورونا والإيدز * النائب العام: رسالة من (الدعم السريع) أوصلتنا لمقبرة ضحايا 28 رمضان صحيفة المواكب: * (المالية) تعجز عن توفير (60) مليار جنيه لاحتفالات السلام * (حركة الحلو) تتهم الكباشي بمعاداة الثورة والتطلع لإعادة تسلط (الإنقاذ) * توصية بتطبيق نظام الخزانة الموحدة في الموازنة العامة (2021م) صحيفة السوداني الدولية: * السودان يدخل مرحلة جديدة اليوم * مرحباً.. قادة الكفاح المسلح يدخلون الخرطوم بسلام * جنود إريتريين يسلمون أنفسهم للسلطات السودانية * طالب قاصر ينهي حياته شنقاً بأم درمان الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة اليوم الأحد الموافق 15 نوفمبر 2020م لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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