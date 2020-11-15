عاجل.. تعليق من وزير الخارجية على الأوضاع في ليبيا

الأحد 15 نوفمبر 2020 كتب متابعات - اخبار الخليج 365 لخص وزير الخارجية السوداني المُكلف عمر قمر الدين، رؤية بلاده لحل الأزمة في ليبيا في ضرورة وقف الحرب وانتخاب السلام كحل مُتَفاوَض عليه ويرضى جميع الأطراف، مؤكدًا أن الأمر في منتهاه يعود للأشقاء في ليبيا.

واعتبر رئيس الدبلوماسية السودانية استقرار ليبيا امرا مهما للغاية بوصفه يصب في اتجاه استقرار إقليم الساحل والصحراء ومنطقة شمال أفريقيا بأكملها، ورأى كذلك أنه يخدم قضية وقف الهجرة غير الشرعية والعنف والانتهاكات. ورأى أن الحرب في ليبيا خاسرة وعانى منها الأشقاء فى ليبيا قبل الآخرين، مؤكدًا تنسيق بلاده مع مصر فيما يتعلق بالمهددات الأمنية ومجهودات وقف الحرب وعدم انتقالها للبلدان الأخرى.

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