عاجل.. إصابة وزيرة المالية بفيروس كورونا

الأحد 15 نوفمبر 2020

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

أعلنت وزارة المالية السودانية، إصابة وزيرتها هبة محمد علي بفيروس كورونا المستجد.



وكتبت الوزارة على تويتر: "خضعت د. هبة محمد علي أحمد وزيرة المالية والتخطيط الاقتصادي المكلفة للعزل الطبي بمنزلها، وذلك بعد ظهور نتيجة إيجابية لفحص كوفيد 19 اليوم، نتمنى لها الشفاء التام".

وتزايدت حالات الإصابة بكورونا في الأوساط السياسية بالسودان، حيث أعلنت وزارة الصحة السودانية مؤخرا إصابة وزيرها أسامة أحمد عبدالرحيم بالفيروس، ومديري إدارات بالوزارة وعدد آخر من التنفيذيين والسياسيين.

وسبق ذلك، إصابة رئيس حزب الأمة القومي الصادق المهدي بفيروس كورونا وتم نقله إثر ذلك إلى الإمارات لتلقي العلاج. فيما تحدثت مصادر عن ظهور حالات إصابة جديدة بالفيروس في مكتب رئيس الوزراء عبدالله حمدوك.