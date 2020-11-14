الصحة توصي تنظيم حشود وتجمعات للاحتفال بالسلام

أوصت وزارة الصحة بعدم تنظيم حشود وتجمعات للاحتفال بالسلام والاكتفاء فقط بمراسم احتفال بروتكولية لتفادي خطر تفشي فايروس كورونا. وقال الصحة في بيان لها بصفحتها على الفيس بوك مساء السبت: (تهنىء وزارة الصحة الاتحادية جماهير الشعب السوداني باحتفالات السلام كما تمتد المباركة إلى صناع السلام وقادة الجبهة الثورية الذي يصلون الاحد،

وتؤكد وزارة الصحة انطلاقا من مسؤلياتها تجاه المواطن السوداني ان صحته هي أولى اولويات الوزارة الرامية الى تعزيز الحماية ومكافحة جائحة كورونا وإنطلاقا من هذا فقد أوصت الوزارة اللجنة العليا للسلام الاكتفاء بمراسم احتفال بروتوكولية من غير حشود ولا تجمعات ووجوب التزام الجميع بالاشتراطات الصحيةتحسبا لانتشار فيروس كورونا. وتهيب وزارة الصحة الاتحادية بالمواطنين الالتزام التام بالموجهات الصحية الصادرة منها للوقاية من جائحة كورونا.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)