التعايشي: تشكيل الحكومة الجديدة بعد (15) نوفمبر

قال عضو مجلس السيادة والمتحدث باسم وفد التفاوض محمد حسن التعايشي خلال برنامج “البناء الوطني” بالتلفزيون القومي السبت، إنّ تشكيل الحكومة الجديدة وتسكين أطراف السلام بمجلسي السيادة والوزراء سيتم بعد 15 نوفمبر الجاري. الخرطوم ( أخبار الخليج 365)

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