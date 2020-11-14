قال مدرب المنتخب السوداني الفرنسي هوبيرت فيلود: أمضيت 40 عاماً في الميادين ولم أرَ مثل ما تعرضت له من الحكم السنغالي بإسقاطي أرضاً لاحتجاجي على عدم احتساب ركلة جزاء على صعيد متصل تقدم اتحاد الكرة السوداني بشكوى للكاف ضد الحكم السنغالى وفق الجزيرة – السودان الخرطوم ( أخبار الخليج 365)

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