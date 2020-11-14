إنتهاء تركيب خطوط الإنتاج بمجمع وادي النيل لتطوير صناعة الخبز

وزارة الصناعة: إنتهاء تركيب خطوط الإنتاج وتواصل الأعمال الهندسية لمجمع وادي النيل لتطوير صناعة الخبز وفق العربية – السودان الخرطوم ( أخبار الخليج 365)

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