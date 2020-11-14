تكوين المكتب التنفيذي لاتحاد اصحاب العمل

اعتمد اجتماع لجنة تسيير اتحاد اصحاب العمل بولاية الخرطوم الذي انعقد السبت بحضور المهندس مجتبى خلف الله عبد الرازق الامين العام لاتحاد عام اصحاب العمل السوداني والمهندس عبود احمد موسى امين الولايات بالاتحاد، تكوين المكتب التنفيذي للاتحاد بولاية الخرطوم بجانب اعتماد انتخاب الاستاذ ابوبكر عبد الرحيم صالح رئيسا لاتحاد اصحاب العمل بولاية الخرطوم والمهندس غانم محمد الامام ملاح امينا عاما للاتحاد والاستاذ هاشم الفاضل امينا للمال بالاتحاد . وبحث الاجتماع الذي انعقد بقاعة اتحاد اصحاب العمل السوداني وفق ( سونا) سبل وآليات انفاذ مهام الاتحاد للمرحلة المقبلة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، وفقا لموجهات ومحددات قرار لجنة ازالة التمكين لتكوين لجنة التسيير لاتحاد اصحاب العمل بولاية الخرطوم والمهام الموكلة له، الى جانب الشروع في حصر المعالجات والمشاكل التي تواجه القطاع الخاص بولاية الخرطوم وايجاد الحلول لها وفق خطة شاملة يتم الاتفاق عليها من لجنة التسيير بالاتحاد. الخرطوم ( أخبار الخليج 365)

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