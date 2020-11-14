الجزيرة ..إرتفاع حالات الاشتباه بفيروس كورونا في ودمدني

كشفت وزارة الصحة بولاية الجزيرة عن ۲۸٤۸ حالة اشتباه بجائحة كورونا بينها ۲٤۳ حالة وفاة منذ بداية الجائحة بالولاية وأوضح د.احمد المصطفى مدير عام وزارة الصحة بولاية الجزيرة خلال المنصة الإعلامية الأولى للموجة الثانية لجائحة كورونا ان الولاية شهدت ۲٦۸۸ حالة اشتباه فـي الموجة الأولـــى وتصدرت عاصمة الولاية ودمدني المحليات ب۱۳۳۷ حالة اشتباه و۷۸ حالة وافدة مبيناً أن الحالات الموجبة في الموجة الأولى بلغت ۱۲۰٤ حالة فيما بلغت حــالات الوفاة ۲۳۹ حالة بولاية الجزيرة .

وذكر وفق صحيفة صوت الامة أن الموجة الثانية للجائحة والتي انطلقت منذ الثاني والعشرون من أكتوبر المنصرم افــرزت ۱٦۰ حالة اشتباه بينها ۱۱٦ بمحلية مدني الكبرى و۱۳ حالة وافدة فيما بلغت حالات الوفاة ٤ منها حالتين بودمدني وحالة بجنوب الجزيرة وحالة بمحلية المناقل.

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وأكد المصطفى عن تجهيز ۳ مراكز للعزل اثنين منها بمحلية مدني الكبرى بجانب مركز بمحلية المناقل ، وكشف عن جملة من التحديات تواجه وزارته لمجابهة الموجة الثانية لجائحة كورونا لخصها فـي توفير الميزانيات وتـوفـيـر أمــاكــن للعزل وسكن للكوادر بجانب نشر الوعي وسط تقديم الخدمة الطبية أثناء فترة الجائحة وناشد المواطنين للالتزام بالموجهات الصادرة من وزارة الصحة الاتحادية والولائية.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)