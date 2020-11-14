شاهد بالصور : مصرع وإصابة العشرات بتصادم مروع بين بص سفري وناقلة وقود

لقي سبعة أشخاص مصرعهم وأُصيب 29 آخرون بجروح متفاوتة جراء حادث مروري بولاية كسلا شرق السودان وقال مصدر بحسب صحيفة (السوداني)، إن الضحايا كانوا يستقلون بصاً سفرياً من مدينة حلفا الجديدة التابعة لولاية كسلا، في طريقهم الى العاصمة الخرطوم، وعند وصولهم مدينة خشم القربة، وقع اصطدام بين البص وناقلة وقود أدى إلى وفاة سبعة ركاب من البص في الحال وإصابة 29 آخرين. Advertisements وأوضح المصدر، أن شرطة المرور السريع انتقلت إلى موقع الحادث وأجلت المصابين إلى مستشفى قريب ونقلت الجثث إلى المشرحة. الخرطوم ( أخبار الخليج 365)

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