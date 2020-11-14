عاجل.. عودة قادة الحركات المسلحة للخرطوم في هذا التوقيت

السبت 14 نوفمبر 2020

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

تستقبل العاصمة السودانية "الخرطوم"، غدا الأحد، وفد قادة الجبهة الثورية قادمين من عاصمة جنوب السودان "جوبا"، بعد أن أمضوا عاماً كاملاً من المفاوضات مع الحكومة بهدف الوصول إلى السلام.



وتضم الجبهة الثورية في كيانها جميع الحركات المسلحة التي وقعت على اتفاق السلام السوداني، في الثالث من أكتوبر الماضي، بجوبا التي استضافت حفل التوقيع النهائي والمفاوضات منذ انطلاقها نهاية العام الماضي، برعاية حكومية من الرئيس سيلفاكير ميارديت.

ومن المقرر أن يصل إلى مطار الخرطوم الدولي الوفد الرئاسي للجبهة، وأبرزهم "رئيس الجبهة الثورية، الدكتور الهادي إدريس، رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان - شمال، مالك عقار، رئيس حركة جيش تحرير السودان مني أركو مناوي، رئيس حركة العدل والمساواة الدكتور جبريل إبراهيم، رئيس حركة تحرير كوش محمد داوود بنداك، ورئيس تجمع قوى تحرير السودان الطاهر حجر".