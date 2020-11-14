متعهد الحفلات شلضم: ما بيني والموسيقار محمد الأمين سحابة صيف عابرة

نفى متعهد الحفلات الشهير إبراهيم (شلضم) وجود خلاف بينه والموسيقار محمد الأمين كما روج البعض -حسب قوله -وأن علاقتهما يسودها الاحترام والتقدير .

وقال وفقاً لمصدر :(تربطني علاقة قوية ومتينة بالفنان محمد الأمين منذ سنوات طويلة فهو فنان له مكانته المميزة في الساحة الفنية. قد يحدث اختلاف في وجهات النظر ولكن لا يصل مرحلة الخلاف وقطع العلاقات، مبيناً (ما حدث بيني والباشكاتب سحابة صيف عابرة والكبير كبير وبابي متاكا للجميع لا اغلقه في وجه أحد).

وأضاف بحسب صحيفة السوداني: (افتخر كثيراً بتعاملي الفني مع الفنان الكبير محمد الأمين كذلك اعتز كثيراً بتجاربي مع الفنانين الشباب الذين تعاملت معهم وستكون الأيام القادمة حافلة بالجديد والمميز بإذنه تعالي.)

يذكر أن متعهد الحفلات إبراهيم شلضم ظل يعمل في هذا المجال لأكثر من أربعين عاماً تعامل خلالها مع عدد من عمالقة الغناء السوداني الذين سافروا معه كل ولايات السودان براً فترة الثمانينيات ومازال عطاؤه مستمراً نسبة لخبرته الطويلة التي اكتسبها من تجاربه مع الفنانين.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)