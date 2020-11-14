مبادرة مفقود: المقيدون لدينا 21 فقط والعدد الحقيقي أضعاف ذلك

قال عضو لجنة الإعلام بمبادرة مفقود، مصعب كمال إن عدد المفقودين المقيدين لديها حتى الآن 21 فقط، هم الذين تم التواصل مع أسرهم وإكمال الإجراءات القانونية، فيما يتعلق بالجانب القانوني.

وأكد كمال بحسب صحيفة الحداثة، أن أعداد المفقودين الحقيقية أضعاف هذا العدد، لكنه ذكر أنهم لم يستطيعوا التوصل إليهم جميعاً، خاصة أن بعض المفقودين من فاقدي المأوى الذين ليس لهم من يسأل عنهم.

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وأضاف: “اجتمعنا مع أسر المفقود الـ(21) وطلبنا التعاون في (الحمض النووي)، فتعاونت 9 أسر فقط في إحضاره، لكن البقية رفضت بعد أن كانت قد أبدت موافقة في الاجتماع”.

يُشار إلى أن مبادرة مفقود، تم إطلاقها عقب أحداث فض اعتصام القيادة العامة في الثالث من يونيو العام الماضي، وظلت تتابع القضية طوال الفترة الماضية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)