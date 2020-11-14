الفنانة إنصاف فتحي تطلب (قدم الحمام) و (ود عكر)

طلبت الفنانة إنصاف فتحي من الزارعين للذرة أو مشتقاتها أن يهدوها منها وذلك ،من خلال بوست قامت بنشره على صفحتها كتبت فيه (الناس الزارعين عيش ما في زول نفسه يهدي لي شوال قدم حمام ولا شوال دقيس ولا ودعكر؟). مضيفة بحسب صحيقة السوداني، (ولو لقيت معاهم شوال قمح ماباباه). الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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