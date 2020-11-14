الناطق باسم الحكومة يتوقع ظهور عقبات في تطبيق السلام

توقع وزير الثقافة والإعلام فيصل محمد صالح الناطق باسم الحكومة الانتقالية، أن يواجه تطبيق اتفاق السلام المبرم مع الحركات المسلحة في جوبا، صعوبات لوجستية واقتصادية وسياسية وقضايا الأرض، وذلك بسبب تطاول أمد الصراع في دارفور، وكذلك طبيعة النزاع حول الموارد الطبيعية، لكنه أكد وجود إرادة سياسية لدى الحكومة لتحقيق السلام. وأكد صالح بحسب صحيفة الحداثة، على أن هذا الاتفاق جاء بعد ماراثون طويل استغرق 11 شهراً، وتطبيقه ليس سهلاً.

وأوضح وزير الثقافة والإعلام أن السودان ورث وضعاً معقداً بسبب نظام البشير، وصارت هناك مساحات للتعبير عن الرأي، موضحاً أن شرق السودان لديه مطالب مشروعة.

Advertisements

وعن التعاون مع إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، أكد وزير الثقافة والإعلام، أن البلاد منفتحة على التعامل مع إدارة جو بايدن، وكذلك التعاون مع المؤسسات الأمريكية بشكل عام خلال الفترة المقبلة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)