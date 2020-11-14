فرغ الفنان محمد بشير الشهير بـ(الدولي) من تنفيذ وتسجيل أغنية جديدة على إيقاع السيرة من كلمات وألحان هيثم عباس وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققته أغنية (تعال هنا) االتي صاغ كلماتها ولحنها أحمد كوستي.
من جانبه أكد (الدولي) بحسب صحيفة السوداني، أن جمهوره موعود بالجديد لمجموعة من الأعمال المختلفة التي وقع الاختيار مؤخراً لتنفيذها من بينها مفاجآت لحفلات رأس السنة.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر الدولي يفرغ من تنفيذ وتسجيل(ستهم) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.