الدولي يفرغ من تنفيذ وتسجيل(ستهم)

فرغ الفنان محمد بشير الشهير بـ(الدولي) من تنفيذ وتسجيل أغنية جديدة على إيقاع السيرة من كلمات وألحان هيثم عباس وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققته أغنية (تعال هنا) االتي صاغ كلماتها ولحنها أحمد كوستي.

من جانبه أكد (الدولي) بحسب صحيفة السوداني، أن جمهوره موعود بالجديد لمجموعة من الأعمال المختلفة التي وقع الاختيار مؤخراً لتنفيذها من بينها مفاجآت لحفلات رأس السنة.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)