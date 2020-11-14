(غني في زمن لا يشبه تطريبه).. شكر الله خلف ينعى الفنان الراحل عثمان مصطفى

نعى المخرج المعروف بتلفزيون السودان شكر الله خلف الله الفنان الراحل عثمان مصطفى قائلا:( الخدود الشاربة من لون الشفق، فات الميعاد وزماني راح، والله مشتاقين.. عثمان مصطفى غنى في زمان لا يشبه تطربيه فهو من زمن خبز القوافي وقهوة الالحان ونسمة الخريف في الأداء.

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ولكن ماذا نقول كما ظلم أهل ساس يسوس بنى وطني منذ الاستقلال ويتصارعون على الكراسي الفانية ولكنهم يتجاهلون خارطة أبدية اسمها الفنون فهي الأقوى والأبقى والأجمل والأنبل ولذلك لن تبكيك العيون فقط والقلوب بل كل شفق المغارب وتتجرع طعنات غياب التخطيط والاهتمام والفعل الفني لكل الحكومات والتي تخاف من سحر الكمان وقوافي الشعراء وأقلام الحقيقة.. وقال بحسب صحيفة السوداني، دوماً نتكئ علي جدران الزهد ونعوض ألم الإنسان بأن نعطيه جرعات الأمل فأنت ياسيدي الفنان عثمان مصطفى نخلة باسقة غنيت لها كما صاغها هلاوي ونمت تحتها تنتظر أن يذكرك الناس بماضي الذكريات وراح الميعاد وزماني راح وآسرني يامياس والله مشتاقين).

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)