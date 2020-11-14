جامعة تفرض غرامة مالية بسبب الكمامة

فرضت جامعة أمدرمان الإسلامية غرامة مالية على جميع طلابها في حالة عدم إرتداء الكمامة بمبلغ قدره ٣٠٠ جنيه، مشددة عليهم الالتزام بارتداء الكمامة داخل الحرم الجامعي حرصاً على سلامتهم وسلامة من حولهم .

تأتي تلك الخطوة تزامناً مع انتشار الموجة الثانية لجائحة كورونا التي أصابت بحسب صحيفة السوداني، أعداداً كبيرة في عدد من دول العالم.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)