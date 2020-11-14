مع بداية الموسم الأفريقى.. تحدٍّ كبير يواجه القمة في الأبطال والتبلدي والأمل كونفيدرالياً

أجريت قرعة النسخة الجديدة من بطولة كأس الأندية الأبطال وكاس الكونفيدرالية الأفريقية قبل أيام، وقد وضعت القرعة أندية القمة المريخ والهلال والهلال الأبيض والأمل العطبراوي أمام محك وتحدٍّ كبير يبدأ من الدوري الأول للقمة في الأندية الأبطال، ومن الدور الثاني للهلال الأبيض، والدور الأول للأمل العطبراوي في الكونفيدرالية.

(5) أندية خارج تمهيدي الأبطال

وأعفى الكاف عدداً من الفرق من خوض الدور التمهيدي، وهي الأهلي والزمالك (مصر)، الرجاء والوداد (المغرب)، صن داونز (جنوب إفريقيا)، مازيمبي وفيتا كلوب (الكونغو الديمقراطية)، الترجي (تونس)، حوريا (غينيا) وبريميرو دي أوجوستو (أنجولا).

القمة في صدام تمهيدي قوي مبكر

فى الأندية الأبطال سيصطدم المريخ حامل لقب الدوري الممتاز في الدور التمهيدي، بأوتوهو بطل الكونغو، وفي حالة تجاوزه سيكون أنيمبا النيجيري في طريقه، بينما سيواجه الهلال منافسه فايبرز الأوغندي، وفي حالة تجاوزه سيلاقي المتأهل من نواذيبو الموريتاني وكوتوكو الغاني.

مواجهات قوية للعرب

وأوقعت القرعة الأهلي في دور الـ32 في مواجهة المتأهل من سونيديب بطل النيجر ضد مقديشيو الصومالي، فيما سيلعب الزمالك مع الفائز من مواجهة جازيل بطل تشاد ضد سياف الجيوبتي، ويلتقي الرجاء المغربي مع الفائز من بطل جامبيا وتونغيث السنغالي، فيما يواجه الوداد الفائز من الملعب المالي وبطل غينيا، الترجي سيكون في طريق الأهلي الليبي لو تجاوز الأخير الدور التمهيدي، على حساب ميكيلي الإثيوبي، وسيكون شباب بلوزداد الجزائري على موعد مع النّصر اللّيبي في الدور التمهيدي، وسيلاقي مولودية الجزائر نظيره بافلز البنيني، وحال تأهله للمرحلة الثانية، فإن التحدي سيكون صعباً أمام الصفاقسي التونسي، في حالة تخطي الأخير مالاندجي من زنجبار في التمهيدي.

إعفاء الهلال الأبيض

وأعفى الكاف 12 فريقًا من خوض منافسات الدوري التمهيدي لبطولة الكونفدرالية، وهم: نهضة بركان المغربي حامل اللقب ووصيفه بيراميدز المصري، بجانب النجم الساحلي التونسي وأهلي طرابلس الليبي ووفاق سطيف وشبيبة القبائل الجزائريين وهلال الأبيض وكمبالا سيتي الأوغندي وموتيما بيمبي الكونغولي وسونجو الموزمبيقي وسان بيدرو الإيفواري وإيساي البنيني.

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الهلال الأبيض، سينتظر الفائز من نامبيجو التنزاني والرابيتا بطل جنوب السودان، بينما يلتقي فريق الأمل العطبراوي مع جرين إيجلز الزامبي، والفائز منهما سيلتقي مع الفائز من مباراة أشانتي جولد الغاني وساليتاس البوركيني.

الإثارة في الكونفيدرالية

هذا ويلتقي نهضة بركان حامل اللقب مع الفائز من كالوم الغيني وفريق تفرغ زينة الموريتاني، في حين سيلاقي مواطنه الاتحاد البيضاوي، بطل كأس العرش في الدوري التمهيدي فريق جامتيل الجامبي، والفائز منهما سيلاقي إيساي البنيني، ويلعب بيراميدز المصري، وصيف النسخة الماضية، في دور الـ32، ضد الفائز من الاتحاد الليبي وهورسيد الصومالي، النجم الساحلي التونسي ينتظر الفائز من فريقي المقاولون العرب المصري وسولار الجيبوتي

وينتظر أهلي طرابلس الليبي في دور الـ32 الفائز من فاسيل كينيما الإثيوبي والمنستير التونسي، الأندية الجزائرية تنتظرها مواجهات سهلة نسبيًا فوفاق سطيف سيواجه الفائز من مباراة سي كامسار الغيني ورونيسونس التشادي، بينما شبيبة القبائل سيلاقي الفائز أولمبيك يالين المالي واتحاد الدرك النيجري.

موعد مباريات الأبطال

وتقام مباريات ذهاب الدور التمهيدي الأول لدوري الأبطال يومي 20-22 نوفمبر الجاري، فيما تقام مباريات الإياب يوم 27-29 من الشهر نفسه، وتقرر أن تقام مباريات ذهاب دور الـ32 من البطولة، يوم 11-13 ديسمبر المقبل، فيما تقام مباريات الإياب يوم 18-20 من الشهر نفسه.

الخرطوم: (صحيفة الصيحة)