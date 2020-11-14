أعلن حزب الأمة القومي إصابة الأمين العام للحزب الواثق البرير بفيروس كورونا.
وقال الحزب في الإفادة اليومية: (على الرغم من سلبية فحص الكوفيد -19 الذي أجراه الأمين العام للحزب الواثق البرير في يوم 29 أكتوبر2020م، إلا أنه عانى من أعراضه يوم الثلاثاء 3 نوفمبر فواصل العزل بالمنزل.
وإثر تزايد الأعراض دخل إلي مركز العزل بمستشفى رويال كير مساء الثلاثاء 10 نوفمبر حيث تأكدت إصابته بحسب صحيفة أول النهار، وما يزال يتلقى العلاج هناك وصحته بحمد الله في تحسن مضطرد).
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر حزب الامة يعلن اصابة الواثق البرير بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.