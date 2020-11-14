حزب الامة يعلن اصابة الواثق البرير بكورونا

أعلن حزب الأمة القومي إصابة الأمين العام للحزب الواثق البرير بفيروس كورونا.

وقال الحزب في الإفادة اليومية: (على الرغم من سلبية فحص الكوفيد -19 الذي أجراه الأمين العام للحزب الواثق البرير في يوم 29 أكتوبر2020م، إلا أنه عانى من أعراضه يوم الثلاثاء 3 نوفمبر فواصل العزل بالمنزل.

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وإثر تزايد الأعراض دخل إلي مركز العزل بمستشفى رويال كير مساء الثلاثاء 10 نوفمبر حيث تأكدت إصابته بحسب صحيفة أول النهار، وما يزال يتلقى العلاج هناك وصحته بحمد الله في تحسن مضطرد).

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)