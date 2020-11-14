طلاب سودانيون يشاركون في دورة نظمتها جامعة تل أبيب

كشف وسائل إعلام إسرائيلية، عن مشاركة طلاب سودانيين في دورة نظمتها جامعة تل أبيب “عبر الإنترنت” حول تاريخ الإسلام، بجانب مشاركة مئات الطلاب العرب من دول ليست لها علاقة دربلوماسية مع إسرائيل.
وأوضح مصدر إسرائيلي، أن الدورة التدريبية عبارة عن فصل دراسي تنظمها جامعة تل أبيب عبر الإنترنت للطلاب غير الإسرائيليين، وخاصة في الدول العربية، وأشار إلى التحاق أكثر من (20) ألف طالب من أكثر من (155) دولة، بعضهم ليست لديه علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، في دورة بعنوان (التاريخ العربي الإسلامي: من القبائل إلى الإمبراطوريات)، بينهم (318) طالباً من باكستان، و(301) من تركيا، و(205) من إندونيسيا، و(109) من الإمارات، و(86) من مصر بالإضافة لطلاب سودانيين “لم تحدد الجامعة عددهم”.
ونوه المصدر الإسرائيلي بحسب صحيفة الصيحة، إلى أن الدورة تم تصنيفها ضمن أفضل (50) دورة عبر الإنترنت في العالم من قبل Class Central، أحد أكثر منصات التعلم عبر الإنترنت شهرة في العالم.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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