عاجل.. وفد العدل والمساواة بالجنينة يشارك في احتفالات السلام بالخرطوم

السبت 14 نوفمبر 2020

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

في إطار احتفالات البلاد بالسلام واستقبال قادة الجبهة الثورية تحرك وفد حركة العدل والمساواة من مدينة الجنينة في قافلة تضم ٣٠ مركبة للمشاركة في الاحتفال المقام بالخرطوم حيث مكثت القافلة خمسة أيام كاملة للوصول إلى مشارف الأبيض في شمال كردفان في ظروف معقدة لرداءة الطرق التي عبرتها .



وأكد عصام تبن عبدالله - الامين العام للحركة في غرب دارفور أن المعاناة التي وجدها أعضاء القافلة جزء من حرص الشعب على استقبال السلام والاستعداد للتبشير به وإنزاله لأرض الواقع .

وقال نائب الامين العام للحركة عبد الغني عشر أن الخامس عشر من نوفمبر يعد يوماً تأريخياً للبلاد والبداية الفعلية لوقف الحرب ووضع البندقية جانباً من اجل سلام دائم.

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من جهته أوضح ابراهيم عبدالكريم - أمين الادارة والتنظيم لاقليم دارفور بالحركة والذي شارك في القافلة من الحدود السودانية مع أفريقيا الوسطى أهمية السلام للشعب الذي عانى من ويلات الحرب والدمار وحان الوقت لبناء ما دمرته الحرب .

من جانبه، أشار العمدة زكريا احمد آمنا امين شئون النازحين واللاجئين إلى حلول الفرصة لرد المظالم وعودة النازحين واللاجئين إلى قراهم .

وأكد عمر عبدالوهاب عجبين عضو الامانة السياسية إن السلام ملك الشعب السوداني للسلام وليس حكراً على الموقعين مبيناً ضرورة نبذ السياسات التي أدت إلى نشوب الحروب في مختلف أنحاء البلاد.

تجدر الاشارة الى أن القافلة وجدت إستقبالاً جميلاً من ولاة ولايات دارفور مؤكدين الحرص على تسهيل إجراءات العبور والحصول على الوقود للمركبات بيسر ، وأصطفت الجماهير على أطراف الطرق والشوارع مرحبين بالسلام في دلالات تؤكد ان انسان دارفور سئم الحرب والدمار وعلى استعداد للسلام لوضع حد للمعاناة والمأساة في المناطق التي تضررت بالحرب لعقدين من الزمان..