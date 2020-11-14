حركة مناوي تنفي انسلاخ عضويتها وانضمامها لحركة عبد الواحد

نفت حركة جيش تحرير السودان بقيادة مني أركو مناوي، انسلاخ أي من عضويتها وانضمامه لحركة عبد الواحد محمد نور، وأكدت أن ما تناقلته بعض وسائل الإعلام بالخصوص عار عن الصحة، بل توالت الانضمامات بشكل كبير من القطاعين العسكري والسياسي.
وقالت الحركة في بيان أمس بحسب صحيفة الصيحة، إنها تابعت بياناً متداولاً مفاده أن مجموعة انسلخت منها وانضمت إلى عبد الواحد محمد نور، وأضافت أنه بعد الفحص والتدقيق في الأسماء الواردة في البيان، توصلت الحركة إلى أن هؤلاء الشباب ليسوا أعضاء في الحركة، وبعد الاتصال ببعضهم اتضح أن جهة مجهولة استخدمت أسماءهم دون إخطارهم.
ونفت الحركة علاقتها بهؤلاء الشباب، وقالت إن كل الذي ورد في البيان لا يعدو سوى كونه مؤامرة، الغرض منها التشويش باسم الحركة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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