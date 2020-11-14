شاهد بالفيديو :سودانيات يقدمن فاصل من الرقص المثير وناشطون يعلقون ( مافي شي مغطس حجرنا غير النوعية دي)

تداول ناشطون عبر صفحات مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو لفتيات سودانيات وهن يقدمن فاصل من الرقص الإستعراضي المثير على أنغام أغنية (شغل خمشي ) في إحدى الحفلات التي كان يتغنى بها الفنان الشاب محمد بشير الدولي .

وبحسب متابعات محررة (أخبار الخليج 365) فقد وجه عدد من رواد مواقع الإجتماعي إنتقادات حادة للفتيات على طريقة الرقص والملابس القصيرة ،كما قالوا إن الشعب السوداني أصبح يميل للفوضى والرقيص .و قالوا ( وين الأسر من المهازل دي ؟ والبحصل في الحفلات دا الأهل ما شايفنو ولا عاجبهم يعني) ،و قال آخرون إن ما تفعله الفتيات يعتبر حرية شخصية و لايحق للأخرين التدخل فيما لايعنيهم .

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الخرطوم:(أخبار الخليج 365)