شاهد: فيديو قديم لتجار يستخدمون الأغاني لجذب المواطن وإقباله على الشراء يجد رواجاً على منصات مواقع التواصل والبعض يقول (والله زمن)

تدول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو قديم لبعض الباعة في الأسواق وهم يقدمون عرض جميل لجذب المواطن وإقباله على الشراء وذلك من خلال تقديم الأغنيات التي يصحبها إيقاع (الدلوكة) موضحين من خلالها أسعار البضاعة حتى يسهل على المواطن الشراء .

وبحسب متابعات محررة (أخبار الخليج 365) فقد ذكر رواد مواقع التواصل الإجتماعي أن تلك الطريقة التي كان يستخدمها الباعة في السابق جعلتهم يتميزون عن غيرهم ، كما أضافوا و من خلال الإيقاعات التي يستخدمونها يجعلون المواطن يقوم بالشراء حتى وإن لم تكن لديه الرغبة .

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الفيديوا المتداول وجد إنتشاراً واسعاً بمنصات مواقع التواصل جيث علق بعض الناشطين بقولهم ( الزمن ده تمش لصاحب المحل وتسألوا من السعر مايشتغل بيك ) .

الخرطوم:(أخبار الخليج 365)