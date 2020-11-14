معلومات جديدة حول أحداث شرق السودان

كشف التحالف الثوري لشرق السودان، أن حصيلة شهداء الأحداث التي شهدتها ولايتي كسلا وبورتسودان، بلغت نحو (123) شهيداً، (25) منهم في كسلا و(93) في بورتسودان، و(5) في القضارف.

وأوضح القيادي بالتحالف صالح أحمد، جملة الخسائر المادية، إن عدد المنازل التي تعرضت للحريق والنهب (300) منزل في كسلا، وتعرض (4500) منزل للحرق والنهب في بورتسودان، ونهب وحرق (230) منزلاً في القضارف.

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وأشار صالح في مؤتمر صحفي بكسلا بحسب صحيفة المواكب، إلى أن الإصابات تجاوزت المئات.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)