(هيئة شؤون الأنصار) تهاجم (القراي) وتطالب بإقالته

طالبت هيئة شؤون الأنصار رئيس الوزراء ورئيس مجلس السيادة بعزل مدير المركز القومي للمناهج عمر القراي، واصفة إياه بالمتطرف والمتعصب لأفكاره الجمهورية، جاء ذلك خلال خطبة الجمعة أمس، لأمين الدعوة والإرشاد بهيئة شؤون الأنصار محمد الحوار محمد أمين، بمسجد الإمام عبد الرحمن بود نوباوي.

واتهم محمد بحسب صحيفة المواكب، مدير المركز القومي للمناهج عمر القراي بهدم المجتمع السوداني، عبر قيمه وثقافته ورموزه وتاريخه، وأنه يشكل خطراً على الأمن الفكري والسلام المجتمعي والمعتقدات الدينية.

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وأوضح محمد أمين أن حكومة الفترة الانتقالية تضم من يهددون الأمن الفكري والسلام المجتمعي والمعتقدات الدينية والرموز الدعوية، وأضاف: “على رأس هؤلاء المدعو عمر أحمد القراي مدير المركز القومي للمناهج”.

وأتم: “هذا الرجل له رأي في القرآن الكريم والسنة ومخالف لكل المسلمين، فهو يقول بعدم صلاحية القرآن المدني، ولذلك عمل على حذف القرآن وتجفيف المناهج التعليمية منه منتصراً لأيدلوجيته، مدرسة محمود محمد طه التي تقول بعدم تعليم طلاب الأساس أي شيء من القرآن”. وأردف: “وصل به الأمر أن عمل على حذف بعض الآيات والسور والأحاديث النبوية، وتاريخ الدعوة المهدية”.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)