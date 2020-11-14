(6) وزارات للجبهة الثورية وتوسعة مجلس الوزراء

كشف عضو بـ(الحرية والتغيير) عن توصل لجنة خاصة بالتحالف الحاكم لاتفاق على منح الجبهة الثورية (6) وزارات (الخارجية، الطاقة، التجارة، التعليم العالي، الرعاية الاجتماعية والسلام)، وناقش اجتماع للجنة أمس (الجمعة) توسعة مجلس الوزراء بإضافة ست وزارات.
ومن بين الوزارات المقترحة وزارة السلام ليصل عدد الوزارات في الحكومة الانتقالية إلى (26) وزارة، حال تمت إجازتها، عطفاً عن (4) هيئات و(13) مفوضية، ويتوقع أن يعقد المجلس المركزي للحرية والتغيير اجتماعاً اليوم (السبت) للبت فيما توصلت إليه اللجنة.
وقال مصدر مطلع بالتحالف الحاكم بحسب صحيفة المواكب، أن اجتماعات التحالف شهدت بروز رأي حول ضرورة تقييم أداء رئيس الوزراء والقبول بنتيجة التقييم مهما كانت، بينما يرى تيار آخر أن يشمل التقييم أداء الحكومة ما دون رئيس الوزراء.
ولم يعلن عن موعد لتشكيل الحكومة الجديدة لكن من المنتظر أن تصل قيادات الجبهة الثورية غداً الأحد، ويأتي هذا التغيير الوزاري بعد دمج اتفاق جوبا في الوثيقة الدستورية والتي منحت الجبهة الثورية 25% من السلطة التنفيذية.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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