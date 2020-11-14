بريطانيا:”حمدوك ” أحرز تقدّماً كبيراً بشأن الإنتقال إلى الديمقراطية

قال وزير الخارجية البريطاني، دومينيك راب، إنّ رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، أحرز تقدّماً كبيراً في انتقال بلاده إلى الديمقراطية.

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وأوضح راب في تدوينة على حسابه بتوتير أمس، أنّه تبادل الحديث مع حمدوك بشأن مزيد من الإصلاحات وأهمية استمرار دعم الأمم المتحدّدة لبناء سلامٍ دائمٍ.

وأشار بحسب صحيفة السوداني، إلى أنّه تشارك القلق بشأن الحاجة إلى تسوية سلمية لأزمة تيغراي في إثيوبيا.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)