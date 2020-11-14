عادت المطربة مونيكا روبرت لإشعال الأسافير بنيولوك جديد ظهرت من خلاله وهي ترتدي الثوب السوداني وتتزين بالإكسسوارات (القجرية) التي جعلتها تزداد جمالاً حسبما ذكر المعلقين . وبحسب متابعات محررة (أخبار الخليج 365) فقد أبدى عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي إعجابهم بالمطربة مونيكا والأستايل الجديد الذي ظهرت به من خلال الصور التي تم تداولها عبر الأسافير ، بينما ذكر بعض المعلقين بأن مونيكا هذه المرة (كترت المحلبية) بالنيولوك الأوفر الذي ظهرت به . الخرطوم:(أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصور: إطلالة جديدة لمونيكا روبرت تشعل مواقع التواصل الإجتماعي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.