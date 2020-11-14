توصية بإقالة المدير العام للبنك الزراعي ومجلس الوزراء يقرّ بخطأ تعيينه

كشفت مصادر عن الدفع بتوصيةٍ من المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير لرئيس الوزراء عبد الله حمدوك، تقضى بإقالة المدير العام للبنك الزراعي.

وقالت المصادر إنّ التوصية تضمّنت الإقرار بفشل أداء المدير العام، فضلاً عن حدوث تجاوزات خاصة في الحصول عطاءات باستيراد مدخلات إنتاج ومبيعات في محصول القمح، بجانب فشله في إحداث التغييرات اللازمة في إدارة البنك وإزالة التمكين.

ونوّه بأنّ تعيين المدير العام للبنك الزراعي يحدث فيه تجاوز لقوى الحرية والتغيير وأنّ المدير العام الحالي ليس من ضمن المرشحين الـ”3″ الذين دفع بهم المجلس للمنصب، وأنّه تمّ تعيينه بصورةٍ منفردةٍ من قبل مجلس الوزراء.

وكشفت المصادر بحسب صحيفة الحداثة، عن أنّ مجلس الوزراء أقرّ بخطأ اختياره وهو يبحث الآن عن بديلٍ مناسب.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)