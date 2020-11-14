في عملية تُعد الأكبر والأخطر.. إحباط تفريغ تانكر وقود في منزل بالخرطوم

أوقفت مباحث قسم شرطة امتداد الدرجة الثالثة بالخرطوم، عملية تفريغ تانكر وقود جازولين سعة (60) ألف لتر داخل منزل بالامتداد مربع (1)، في حادثة غريبة من نوعها.

وفور تلقي الشرطة معلومات بتفريغ التانكر في منزل وسط حي سكني، تحرك تيم من مباحث القسم بقيادة الملازم شرطة آدم عمر محمد علي وتحت إشراف المقدم عماد تاج السر والنقيب شرطة شهاب الدين جمال، أوقف العملية التي تُعد الأكبر والأخطر من نوعها، ووضعوا يدهم على أربعة براميل مُعبأة في طريقها للتهريب، و(8) زنة (16) جالوناً و(3) أخرى زنة (8) جوالين.

وقالت مصادر الشرطة أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ومواجهة (4) متهمين ببلاغات تحت المادة (57) أ، وهم صاحب الوقود وشقيقه وسائق التانكر ومساعده، وأضافت بأن المخالفة تُشكل جريمة كبرى من حيث التأثير على الاقتصاد القومي وتشكيل خطورة على سكان الحي حال اندلاع حريق لمشتقات البترول وسط المواطنين.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)