وفاة عضو بلجان المقاومة كسلا مطعوناً بـ(سكين)

أعلنت لجان المقاومة بكسلا، عن وفاة عضو لجنة مقاومة غرب القاش الترس عيسى آدم يعقوب الملقّب بـ”صدام” أمس. وقالت اللجنة في تعميمٍ صحفي صادر بحسب صحيفة الجريدة،” انتقل إلى جوار ربه الشهيد عضو لجنة مقاومة غرب القاش الترس عيسى آدم يعقوب الملقب بـ(صدام) بطعنة في أحد المخابز على خلفية نقاشٍ دار بينه وعامل المخبز مما أدى إلى طعنه بالسكين وفارق الحياة في خدمة المواطن. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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