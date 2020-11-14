لجان المقاومة تطالب بنصف مقاعد المجلس التشريعي

تمسكت لجان المقاومة بجبل أولياء بمنح لجان المقاومة النسبة الأكبر في المجلس التشريعي المزمع تشكيله لجهة أن العديد من الثوار لا ينتمون للأحزاب السياسية. وقال ممثل اللجان محمد علي خلال الندوة التي نظمتها الجبهة الثالثة (تمازج) إحدى مكونات الجبهة الثورية بالتعاون مع لجان المقاومة بحسب صحيفة الجريدة أمس بعنوان (إضاءات حول اتفاق جوبا ) قال: إن هذا الأمر ليس محاوله للالتفاف بل من أجل تنبيه القوى المدنية لتلك الخطوة ويجب منح لجان المقاومة نصف مقاعد المجلس التشريعي. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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