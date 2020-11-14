الجبهة الثالثة : اتفاقية جوبا صفرت العداد والحكومة ستحل

صوب الأمين العام للجبهة الثالثة (تمازج) ياسر محمد الحسن انتقادات حادة للحكومة الانتقالية وأكد أنها فشلت في إدارة البلاد وقطع بأنها تمضي على ذات خطى النظام البائد بالاعتماد على الدعم الخارجي في الاقتصاد ، ووصف القائمين على أمرها بأنهم متاريس لتحقيق السلام.

وانتقد الحسن رفض أحزاب الحرية والتغيير لاتفاق جوبا وقال خلال ندوة نظمتها تمازج بالتعاون مع لجان مقاومة جبل أولياء إنها لا تعرف معنى الحرب ، وأكد أن سلام جوبا ليس اتفاقاً للمحاصصة لجهة أنه جاء بعد عام من التفاوض ، وأكد أنه بعد التوقيع ستحل الحكومة، وأضـاف لأول مرة يطرح سؤال كيف يحكم السودان في منضدة التفاوض ويجاب عليه،

ووصــف الأوضــاع الراهنة بأنها انتكاسة للثورة، وانتقد عدم محاكمة رموز النظام السابق حتى الآن، وسخر من ذلك بالقول (أصغر طفل عـارف قضاياهم شنو) وشدد على ضرورة مراجعة الحكومة الانتقالية لاخفاقاتها

وتابع : نخشى استخدام مصطلح كفاءات في ظل وجود محاصصات حزبية على مستوى مجلسي السيادة والوزراء وزاد: لجان المقاومة مثلما استطاعت تغيير نظام استمر ثلاثون عاماً فهي قـادرة على تغيير الحكومة الحالية وأردف بحسب صحيفة الجريدة: اتفاقيه جوبا صفرت العداد والحكومة ستُحل ونحن جئنا لنمثل الطرف الثالث لها بجانب الحرية والتغيير والمكون العسكري .

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)