وصول (300) عربة عسكرية غرب أم درمان استعداداً لاستقبال مناوي

أكد مصدر مسؤول بحركة جيش تحرير السودان بقيادة مني أركو مناوي، وصول عدد من القيادات العسكرية مدججين بالسلاح أطراف العاصمة الخرطوم، استعداداً لاستقبال رئيس الحركة مني أركو الذي يصل غداً الأحد مع رؤساء قادة الحركات الموقعة على اتفاق سلام جوبا.

وقال المصدر بحسب صحيفة الصيحة، أن (300) عربة تحمل قوات الحركة العسكرية تمركزت غرب أم درمان، وستقوم الحركة بإستعراض عتادها وجيشها، والطواف بالعاصمة تبشيراً بقدوم قائدها مناوي.

وأضاف المصدر أن القائد العام لجيش الحركة جمعة حقار ونائب الاستخبارات يعقوب أركو من ضمن القيادات.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)