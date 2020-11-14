جامعة أم درمان الإسلامية تستقبل شكاوى المتظلمين من الجامعة أو أحد منسوبيها

جامعة أم درمان الإسلامية تفتح باب تقديم الشكاوى للمتظلمين من الجامعة أو أحد منسوبيها خلال فترة حكم الإنقاذ، على أن تقدم الطلبات لإدارتها القانونية يوم الأحد من كل أسبوع وفق الجزيرة نت الخرطوم ( أخبار الخليج 365)

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