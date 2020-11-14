لصوص يسرقون شواهد قبور الموتى بأمدرمان

في حادثة غريبة من نوعها رصد عدد من أهالي الموتى بولاية الخرطوم، سرقة العديد من شواهد وسياجات قبور موتاهم، نتيجة الاعتداء عليها من قبل لصوص يبيعونها لتجار الخُردة، دون مراعاة لحرمة الموتى.

وطارد الجمعة عدد من المواطنين وفق صحيفة السوداني أحد اللصوص بمدينة أمدرمان، ورمى بكيس من الخيش اتضح انه يحوي العشرات من شواهد الأموات وتأسف جمعيات خيرية ومتطوعون مهتمون بأمر المقابر لتكرار هذه الظاهرة المشينة آملين أن يجدوا لها حلول.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)