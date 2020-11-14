إضراب لنواب اختصاصيي السودان عن الحالات الباردة

أعلن نواب اختصاصيي السودان لجميع التخصصات الدخول في إضراب عن الحالات الباردة اعتباراً من 30 نوفمبر حتى 10 ديسمبر احتجاجاً على تخيير النواب بين وظائف تدريبية او عقودات مؤقتة .

وهدد النواب وفق صحيفة صوت الامة بتحويل الإضراب عن الحالات الباردة إلى إضراب شامل يوم 11 ديسمبر في حال عدم الاستجابة لمطالبهم وأعلن النواب رفضهم القاطع للعقودات المؤقتة مهما تضاعفت قيمتها ، مطالبين بإستيعاب جميع النواب في وظيفة دائمة وفق الهيكل الوظيفي للدولة محكومة بشروط الخدمة العامة . كما طالبوا بتعديل الشرط الجزائي لنواب المنحة وتقليل عدد السنوات للخدمة بعد التدريب الي سنتين.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)