وزارة الشباب والرياضة تنظم فعاليات أسابيع السلام

أعلنت وزارة الشباب والرياضة الاتحادية عودة فعاليات أسابيع السلام والتي إنطلقت في وقت سابق تحت شعار (الشفاته والكنداكات حايجيبو السلام) وذلك بتنظيم عدد من الفعاليات ستنطلق صباح السبت وتتواصل الى المساء برئاسة الوزارة بأم درمان. وتشتمل الفعاليات على معسكر شبابي بمشاركة الكشافة وجمعية المرشدات، بجانب عدد من الفقرات الداعمة للسلام، وستكون هناك جوانب عملية متصلة بإعادة تأهيل المسرح الكبير بمقر الوزارة بمشاركة الشباب. الخرطوم ( أخبار الخليج 365)

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