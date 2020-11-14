ولاية وسط دارفور تكشف حقيقة تعرض موكب الوالي لعملية إطلاق نار

اصدر المكتب الصحفي لوالي وسط دارفور تعميما صحفيا الجمعة،وفق صحيفة (السوداني) اكد فيه عدم صحة الاخبار التي تم تداولها حول محاولة إغتيال والي الولاية وانه لا يوجد تبادل لإطلاق نار أو التعرض لموكب الوالي كما راج من اخبار.
وأوضحت الولاية أنه كانت هناك شكوك من الحراسات بوجود متسللين في طريق محلية قولو في منطقة (اوساجاينق)، وأن الحراسات تعاملت من باب الاحتياط وقامت بتمشيط المكان واطلقت عليهم طلقات تحذيرية.
ونفت الولاية وجود تبادل أو إطلاق نار أو التعرض للموكب كما هو مذكور في الخبر المتداول.
مؤكدة أن وفد والي وسط دارفور ظل يتجول في جميع سهول جبل مرة دون أن يتعرض لأي اعتداء أو هجوم وهذا يؤكد تعاون وتفهم حركات الكفاح المسلحة والتزامها باتفاق وقف اطلاق النار.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365)
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