المخابرات توضح حقيقة ارتباط مقبرة شمال المرخيات بأفراد من جهاز الأمن

نفى جهاز المخابرات العامة ماجرى تناقله على شبكات التواصل الاجتماعي حول مقبرة شمال المرخيات بانها تخص أفراد من جهاز الأمن كانوا قد سقطوا شهداء عند غزو حركة العدل والمساواة لمدينة ام درمان.

واكد الجهاز وفق صحيفة صوت الامة أن الخبر عار من الصحة، مؤكدا جاهزيته التامة للتعاون مع وسائل الإعلام المختلفة وتمليكهم المعلومات الصحيحة اولا” بأول.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)