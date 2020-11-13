وفد رفيع المستوى من جمهورية جنوب السودان يصل الخرطوم

وصل مساء الجمعة وفد رفيع المستوى من جمهورية جنوب السودان ويضم الوفد المستشار توت قلواك رئيس لجنة الوساطة الجنوبية وعدد من الوزراء والمسؤولين بجمهورية جنوب السودان وفق – العربية السودان الخرطوم ( أخبار الخليج 365)

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