تاور يلتقي رئيس حركة العدل والمساواة بجوبا

إلتقى د. صديق تاور كافي عضو مجلس السيادة الانتقالي الجمعة بمقر إقامته بفندق بريميد بجوبا الدكتور جبريل إبراهيم رئيس حركة العدل والمساواة وأمين عام الجبهة الثورية . وبحث اللقاء الأوضاع الراهنة ودور أطراف العملية السلمية الموقعة على إتفاق جوبا لسلام السودان في تعزيز وإنجاح الفترة الإنتقالية وصولا لتحقيق التحول الديمقراطي بالبلاد. وأعرب عضو مجلس السيادة وفق ( سونا) عن ترحيبه بإنضمام قوى السلام للحكومة الانتقالية كداعم لقوى الثورة من أجل تحقيق تطلعات الشعب السوداني في الحرية والسلام والعدالة والتنمية والرخاء. الخرطوم ( أخبار الخليج 365)

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