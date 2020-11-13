الامم المتحدة: تكشف حجم الاعداد الحقيقية للاجئين الاثيوبين الذين عبروا للسودان

قالت الامم المتحدة ان المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والشركاء يعملون بكل جهد لتوفير احتياجات الالاف من اللاجئين الذين عبروا للسودان من اثيوبيا اثر القتال الذي اندلع هناك، الا ان الامكانات المتاحة تتقاصر عن المطلوب كثيرا مما يستدعي تدخلا من المجتمع الدولي لتوفير الدعم .

واشارت متحدثة باسم المقوضية السامية في جنيف/ سويسرا/ الى تفاقم الأزمة الإنسانية في منطقة التقراي الإثيوبية وسط اشتباكات مستمرة الا انه و رغم ان المفوضية وشركاؤها يعملون لى تكثيف المساعدات، لكن أعداد الوافدين الجدد تفوق بكثير القدرات المتوفرة على الأرض.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية بابار بالوش في المؤتمر الصحفي الذي عُقِد اليوم في قصر الأمم في جنيف ان المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، تعرب عن قلقها البالغ إزاء تفاقم الأزمة في شمال إثيوبيا، حيث تدفع المعارك المتواصلة بين الحكومة الفيدرالية الإثيوبية وقوات التقراي آلاف الأشخاص إلى الفرار، مايزيد على النصف منهم هم من الأطفال.

وقالت المتحدثة انه ومنذ بدء أعمال العنف أوائل نوفمبر الجاري فقد فر حوالي 14,500 طفل وامرأة ورجل إلى السودان بحثاً عن ملاذ آمن، مما أدى إلى تجاوز القدرات الحالية على تقديم المساعدات.

وقالت الامم المتحدة انه وفي تلك الأثناء، تعطلت الخدمات التي يتم تقديمها لـ 96,000 لاجئ إريتري داخل منطقة التقراي بشكل حاد، مع ورود تقارير عن تزايد عدد النازحين داخلياً.

وقالت الناطقة ان المفوضية تدعو جميع الأطراف إلى احترام سلامة وأمن كافة المدنيين في التقراي.

واشار بيان الامم المتحدة الى ان القتال الدائر في التقراي / إثيوبيا،/ اقترب من مخيم شيميلبا للاجئين – والذي يستضيف 6,500 لاجئ إريتري – مما أثار مخاوف من حدوث نزوح جماعي من المخيم

وقالت المفوضية انها تعد لاستقبال اللاجئين الذين بدأوا في الوصول إلى مخيم هيتساتس، والواقع على بعد 50 كيلومتراَ، وتنظر في المزيد من خيارات النقل في المنطقة.

وكشفت المفوضية عن تتزايد أعداد اللاجئين الباحثين عن الأمان في السودانحيث “عبر أكثر من 4,000 شخص الحدود في يوم واحد فقط. “ واضافت ان اغلبهم جاء عبر نقطة الحمداييت الحدودية في ولاية كسلا وآخرون من منطقة لوجدي في ولاية القضارف.

ونوهت الى ان القادمين يكونوا معدمين لا يملكون الا القليل جداً من الحاجيات، مما يشير إلى اضطرارهم للفرار على عجلو أما الأطفال القادمون فيبدون مرهقين وخائفين، وتشير المفوضية الى ان القادمين هم من منطقة حميرة الواقعة داخل اقايم التقراي، بينما يصل آخرون من بلدتي رويان وديما المجاورتين.

واشتكت المفوضية بان مركز العبور عند معبر الحمداييت الحدودي مصمم لاستيعاب 300 لاجئ في الاصل ولكنه مكتظ الآن بـ 6,000 شخص ويفتقر الى مرافق النظافة مما يؤثرعلى مستوى النظافة العامة.

واشار بيان الامم المتحدة وفق ( سونا) ان استضافة القادمين تكون بصورة مؤقتة في مركز ”القرية 8 “، على بعد 35 كيلومتراً من الحدود حيث توفر وجبات ساخنة للقادمين بدعم من برنامج الغذاء العالمي ومنظمة المعونة الإسلامية وكما توفر المجتمعات المحلية للاجئين دعماً غذائياً سخياً.

وقد نشرت جمعية الهلال الأحمر السوداني طواقم طبية ووزعت أدوية أساسية في الحمداييت لإجراء الفحوصات الطبية، بما في ذلك لفيروس كورونا، مع وجود خطط لتعزيز الدعم الصحي في الأيام المقبلة.

وختم البيان بقوله انه مع تزايد الأعداد، وافقت الحكومة على إنشاء مخيم للاجئين في أم راكوبة، والواقع على بعد 80 كيلومتراً من الحدود، ويتسع لاستضافة ما يصل إلى 20 ألف شخص. كما يجري حالياً تحديد مواقع إضافية.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)