رئيس اتحاد الكرة المصري يكشف نتيجة مسحة كورونا الثانية لصلاح

قال رئيس اللجنة الخماسية المشرفة على الاتحاد المصري لكرة القدم، عمرو الجنايني، لموقع “سكاي نيوز عربية”، إن نتيجة المسحة الثانية لنجم ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، أظهرت إيجابية إصابته بفيروس كورونا.

وأوضح أن محمد صلاح سيخضع للعزل الصحي والمتابعة الطبية، مؤكدا أنه لن يشارك في المباراة أمام توغو بتصفيات كأس أمم إفريقيا، السبت، القاهرة ضمن الجولة الثالثة للمجموعة السابعة في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم2022 في الكاميرون.

وأوضح الجنايني وفق اسكاي نيوز أنه حتى الآن لم تصله معلومات عن نتيجة الفحص بشأن لاعبي منتخب توغو الذين أثبتت المسحة الأولى إيجابية إصابتهما مع صلاح.

ونشرت الحسابات الرسمية لاتحاد الكرة المصري على فيسبوك وتويتر صور المران الأخير لمنتخب الفراعنة قبل مواجهة توغو السبت، ولم يظهر صلاح في أي صورة بالمران.

وكان اتحاد كرة القدم المصري قد أعلن في وقت سابق الجمعة، إيجابية المسحة التي أجريت لنجم منتخب مصر بشأن الإصابة بفيروس كورونا، ثم قام بحذف البيان من صفحته الرسمية على فيسبوك وتويتر بعد دقائق من نشره.

ووضع الاتحاد بيانا جديدا قال فيه: “أشارت معامل وزارة الصحة إلى ايجابية اختبار 3 لاعبين من منتخبي مصر وتوغو التي أجريت لهما قبل مباراة الفريقين غدا.. ومن المقرر أن تجرى اختبارات أخرى للاعبين المذكورين لتحديد موقفهم من المشاركة”.

وأوضح مصدر داخل الاتحاد لسكاي نيوز عربية، أن الأمر أثار بلبلة بعد نشره في وسائل الإعلام، ومن الأفضل الانتظار حتى التأكد من المسحة الجديدة نظرا لخطورة التوقيت والموقف.

ووفقا للمصدر فإنه تم إجراء المسحة الأولى لصلاح ولاعبين من منتخب توغو، وأظهرت إيجابية إصابتهم بالفيروس التنفسي دون ظهور أعراض عليهم.

وكان من المقرر أن يتم الانتظار حتى إجراء المسحة الثانية للتأكد، ففوجئ المسؤولون بقيام فريق المركز الإعلامي للاتحاد المصري بنشر الخبر دون الانتظار أو التنسيق، وسادت حالة من الغضب داخل الجهاز الفني للمنتخب واللجنة الخماسية المسئولة عن إدارة الاتحاد، بحسب المصدر.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)