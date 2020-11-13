توقيف (٦) وكلاء نيابة وتشكل مجلس محاسبة لهم

أوقفت النيابة العامة أمس، (٦) من وكلاء النيابة، ينتمون لنادي النيابة، واحالتهم إلى مجلس تحقيق.
وقالت مصادر وفق صحيفة (السوداني)، إن النيابة العامة، وجدت أن وكلاء النيابة الستة، قاموا بتجاوز لوائح وقوانين العمل بالنيابة، كما قاموا بتخطي التراتبية في العمل وخاطبوا مجلس السيادة مباشرة.
وعلى إثر ذلك، شكّلت لهم مجلس محاسبة، للنظر في المخالفات التي قاموا بها. وأضافت المصادر: “مجلس المحاسبة هو من يقرر ويفصل في أمر وكلاء النيابة الموقوفين، وفقاً للوائح والقوانين التي تحكم النيابة العامة”.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365)
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